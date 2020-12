Newyorške borze po padcu cene delnic Facebooka končale z izgubami

New York, 9. decembra - Newyorške borze so današnje trgovanje po dobrem začetku zaključile z izgubami. Vlagatelje je odbila zaustavitev pogovorov o gospodarskih spodbudah. K izgubam pa je pripomogel tudi padec cen delnic Facebooka. Skoraj vse zvezne države ZDA so namreč to družbo tožile, ker naj bi kršila zakonodajo s področja konkurenčnosti.