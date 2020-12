V Istri odpravljajo posledice deževja

Sečovlje, 9. decembra - Slovensko Istro so od torka popoldne zajele obilne padavine, ki so v kombinaciji z visokim plimovanjem povzročale precej težav, posledice obilnega deževja pa počasi odpravljajo. Cesti od Seče in Dragonje proti Sečovljam sta zdaj ponovno odprti, poroča prometnoinformacijski center.