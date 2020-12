V LMŠ za ustavnega sodnika podpirajo Terška, v SDS, SMC in SD za zdaj molčijo

Ljubljana, 9. decembra - Na današnjih posvetovanjih predsednika republike Boruta Pahorja z vodji poslanskih skupin so spregovorili tudi o tem, kdo uživa podporo poslanskih skupin za ustavnega sodnika. V opozicijski LMŠ so znova podprli Andraža Terška, ki sicer v prvo zadostne podpore ni dobil. Medtem v koalicijskih SDS in SMC ter opozicijski SD svoje izbire ne razkrivajo.