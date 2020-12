Vlada z zeleno lučjo Postojni in Pivki za delež koncesijske dajatve za Postojnsko jamo in Predjamski grad

Ljubljana/Postojna/Pivka, 8. decembra - Vlada je na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo potrdila letošnja načrta vlaganj občin Postojna in Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občini bosta s tem sklepom zanje upravičeni do deleža koncesijske dajatve za Postojnsko jamo in Predjamski jamski sistem.