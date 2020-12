V Ukomu vztrajajo pri zahtevah po dokumentaciji STA

Ljubljana, 8. decembra - Urad RS vlade za komuniciranje (Ukom) ne more mimo določb pogodbe med uradom in Slovensko tiskovno agencijo, ker bi s tem ravnal nezakonito, je poziv STA k poravnavi obveznosti komentiral direktor Ukoma Uroš Urbanija. Direktorja STA Bojana Veselinoviča je pozval, naj "nemudoma pošlje zahtevano dokumentacijo in preneha s prikrivanjem podatkov".