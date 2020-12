V občinah Črna in Prevalje s podelitvijo koncesij hitreje do več asfaltiranih občinskih cest

Prevalje/Črna na Koroškem, 8. decembra - Vzoru in izkušnjam nekaterih drugih slovenskih občin, ki so za investicije v občinske ceste in za zimsko-letno vzdrževanje podelile koncesije, so sledili v Črni na Koroškem, kjer so nedavno podpisali pogodbo z družbo Voc Celje. Črna je prva koroška občina, ki je podelila tovrstno koncesijo. Tik pred objavo razpisa so tudi na Prevaljah.