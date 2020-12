Pred vrhom EU pereče teme: Covid-19, brexit, Turčija, podnebje

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 8. decembra - Voditelji članic EU bodo v četrtek in petek v Bruslju obravnavali vrsto perečih tem: usklajevanje v boju proti covidu-19 ter morda tudi madžarski in poljski veto na sveženj za spoprijem Evrope s pandemijo, možnost sankcij proti Turčiji in krepitev podnebnega cilja do leta 2030. Za zdaj ni jasno, koliko bo na vrh vplivalo dogajanje glede brexita.