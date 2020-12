Ponedeljkovo neurje s sodro največ škode naredilo v Izoli

Izola, 8. decembra - Slovensko obalo, še zlasti Izolo, je v ponedeljek proti večeru zajelo neurje z močnim vetrom in za to območje neobičajno sodro. Regijski center za obveščanje v Kopru je v povezavi z neurjem zabeležil 12 dogodkov. Uprava za zaščito in reševanje poroča o podrtih drevesih in o odkritih strehah.