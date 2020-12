Umrl nekdanji jeseniški župan Boris Janez Bregant

Jesenice, 7. decembra - V 81. letu starosti se je poslovil nekdanji jeseniški župan Boris Janez Bregant, so danes sporočili iz Občine Jesenice. Pod njegovo župansko taktirko od leta 1998 do 2006 so se Jesenice iz železarskega mesta začele preobražati v sodobnejšo občino. Aktiven je bil tudi pri organizaciji Čufarjevih dni in v Društvu upokojencev Jesenice.