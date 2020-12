V Domu upokojencev Polzela 63 okuženih s koronavirusom

Polzela/Trbovlje/Velenje, 7. decembra - V Domu upokojencev Polzela je trenutno z novim koronavirusom okuženih 52 stanovalcev in 11 zaposlenih. Umrli so trije stanovalci, na bolnišničnem zdravljenju pa je pet oskrbovancev, je danes za STA povedala direktorica doma Eva Lenko. Medtem pa v trboveljski in velenjski občini pozivajo k spoštovanju preventivnih ukrepov.