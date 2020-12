V akciji e-cikliraj zbrali 17.880 kilogramov starih aparatov

Ljubljana, 7. decembra - V akciji Prinesi stari aparat in e-cikliraj sta organizatorja, družbi Mimovrste in Zeos, zbrala 17.886 kilogramov starih aparatov različnih vrst in velikosti. Organizatorja sta opazila, da se je v času akcije, ki je trajala septembra, oktobra in novembra, zbralo za skoraj še enkrat več malih aparatov kot v enakem obdobju lani.