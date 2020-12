Na Bledu v nedeljo avto s parkirišča zapeljal v jezero

Bled, 7. decembra - Blejski policisti so v nedeljo nekaj po 18. uri obravnavali zdrs praznega osebnega vozila s parkirišča v Blejsko jezero. Jezero so v hitri intervenciji pregledali blejski gasilci in potapljači. Vozilo so odstranili iz jezera. Proti vozniku pa poteka prekrškovni postopek zaradi neustrezne zapustitve vozila.