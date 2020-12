Premier Janša začenja dvodnevni obisk v Izraelu

Tel Aviv, 7. decembra - Premier Janez Janša danes začenja obisk v Izraelu. Kot napovedujejo v kabinetu predsednika vlade, bo dvodnevni obisk priložnost za pogovore o ključnih zunanjepolitičnih temah, kot so Sirija, Irak, Iran in bližnjevzhodni mirovni proces, ter tudi za pogovore o nadaljnjem sodelovanju na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence.