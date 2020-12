Umrl je slovenski glasbenik Tadej Hrušovar

Ljubljana, 5. decembra - V 74. letu starosti je umrl slovenski pevec in skladatelj zabavne glasbe Tadej Hrušovar, član skupin Bele vrane ter Pepel in kri. Pevec z vzdevkom Dejvi je bil avtor številnih zimzelenih uspešnic, kot sta Dekle iz zlate ladjice in Dan Ljubezni. S slednjo je skupina Pepel in kri leta 1975 nastopila na Evroviziji.