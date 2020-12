Selma Skenderović iz Kopra je uršljanka leta 2020

Ljubljana, 5. decembra - Naziv uršljanka leta 2020 si je z drzno pisavo, v kateri samosvoje prepleta različne sloge in se pri tem suvereno loteva težkih tem, kot so brezdomstvo, sovražnost, tesnoba in potrošniška miselnost, prislužila Selma Skenderović iz Kopra. Zmagovalko 19. festivala mlade literature Urška so razglasili na petkovi sklepni prireditvi festivala.