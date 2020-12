V evroligi zmage za Baskonio, Barcelono in Real Madrid

Ljubljana, 4. decembra - V petek so v 12. krogu košarkarske evrolige odigrali tri obračune. Zmag so se veselile ekipe Baskonie iz Vitorie, Bayerna iz Münchna in Reala Madrida. Na vrhu razpredelnice imata CSKA Moskva in Barcelona po devet zmag, ob tem da imajo Katalonci eno odigrano tekmo manj.