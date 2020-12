Vlada: Odpiranje trgovin odvisno od izboljšanja epidemiološkega stanja

Ljubljana, 4. decembra - Predstavniki TZS so se danes sestali s predsednikom vlade Janezom Janšo, gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom in ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem. Predstavniki vlade so poudarili, da je odpiranje trgovinskih dejavnosti odvisno od izboljšanja epidemiološkega stanja v prihodnjih dneh, trgovci pa so opozorili na nujnost hitrega odprtja.