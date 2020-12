Prevozniki pričakovali hitrejšo sprostitev javnega potniškega prometa

piše Zoja Črnilec

Ljubljana, 5. decembra - Prevozniki, ki so se zaradi že druge letošnje zaustavitve javnega prometa znašli v težavah, so razočarani, da vlada prepovedi ne bo odpravila že s ponedeljkom. Prepričani so, da ob upoštevanju ukrepov, kot sta nošenje mask in razkuževanje rok na avtobusih in vlakih, ni večjih tveganj za širjenje okužb. Temu pritrjujejo tudi analize, pravijo.