Neznanci ponoči umazali pročelje ministrstva za kulturo

Ljubljana, 4. decembra - Neznanci so ponoči umazali pročelje ministrstva za kulturo. Ministrstvo je zjutraj objavilo več fotografij, ki prikazujejo črne madeže na fasadi. Posnetkom so v objavi na Twitterju dodali zapis, da je nastalo za več tisoč evrov škode. Kot so dodali, je poškodovanje fasade eden v nizu napadov na ministrstvo in uslužbence v zadnjem času.