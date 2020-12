Poleg sladoleda iz ajdovske družbe Incom tudi čokolada

Ajdovščina, 7. decembra - Družba Incom iz Ajdovščine, znana po proizvodnji sladoleda Leone, je letos kljub epidemiji dobro poslovala in celo na novo zaposlovala. Letos so začeli proizvajati tudi čokolado in upajo, da bodo kmalu med največjimi proizvajalci te slaščice v državi, je za STA povedal direktor Incoma Boštjan Jerončič.