Cene nafte po dogovoru Opec+ zrasle

Singapur, 4. decembra - Nafta se je danes še podražila. Na trgu odmeva četrtkov dogovor skupine Opec+ o povečanju proizvodnje nafte z januarjem 2021. A bo to, kot izpostavljajo tuje agencije, manjše od sprva načrtovane. Države bodo z novim letom načrpale do 500.000 sodov dnevno več, in ne dva milijona več, kot je bilo sprva načrtovano.