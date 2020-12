Primorska gledališča v prazničnem decembru s predstavami za otroke

Nova Gorica/Koper/Trst, 5. decembra - Z vstopom v praznični december, ki bo letos vse prej kot običajen, bo projekt Koprodukcije primorskih gledališč, pri katerem sodelujejo SNG Nova Gorica, Gledališče Koper in Slovensko stalno gledališče Trst, nadaljeval nekoliko drugače. Izbor predstav bo decembra posvečen najmlajšemu občinstvu in mladini, so sporočili iz tržaškega gledališča.