Teršek in Pirnat: Neobjava sklepov o protikoronskih ukrepih huda napaka vlade

Ljubljana, 4. decembra - Pravnika Andraž Teršek in Rajko Pirnat menita, da gre pri neobjavi sklepov o podaljševanju zaprtja vzgojnih in izobraževalnih ustanov za hudo napako vlade. Po Pirnatovih besedah to odraža njen odnos do vladavine prava. Odločitev ustavnega sodišča pomeni, da tudi vsi odloki, ki niso bili pravno pravilno podaljšani, ne veljajo, pa meni Teršek.