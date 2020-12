Gledalcev v Planici na SP v poletih ne bo

Planica, 3. decembra - Organizatorji svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici so danes sprejeli končno odločitev, da obisk športne prireditve gledalcem ne bo omogočen. S tem so bili primorani opustiti tudi idejo o dostopu obiskovalcev z osebnimi avtomobili, so sporočili v izjavi za javnost.