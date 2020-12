Neznanci na območju Kranja ukradli spominsko ploščo Orožja nismo oddali

Kranj, 3. decembra - Neznanci so v noči na torek ukradli spominsko ploščo Orožja nismo oddali z gospodarskega poslopja na kmetiji Urbanc, kjer je bilo med osamosvojitvenimi procesi tajno skladišče orožja, so sporočili iz Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Kranjski policisti so bili o dogodku že obveščeni.