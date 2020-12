Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 12.)

Ljubljana, 2. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o potrjenih 2429 novih okužbah s koronavirusom v Sloveniji in 57 osebah s covidom-19, ki so v torek umrle. Poročale so tudi o podpori STA, ki sta jo v sredo izrazila predsednik republike Borut Pahor in Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA).