Kevin Kampl z Leipzigom ostaja v igri za osmino finala

Ljubljana, 2. decembra - Nogometaši RB Leipziga so z zadetkom Alexandra Sorlotha v sodnikovem podaljšku v gosteh premagali Istanbul Basaksehir s 4:3 in tako v skupini z Manchester Unitedom in pariškim Saint-Germainom ohranili možnosti za napredovanje v osmino finala. Kevin Kampl je za zmagovalce odigral prvi polčas.