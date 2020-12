Zaradi nesreče zaprta gorenjska avtocesta med izvozoma Radovljica in Lesce

Po prvih podatkih policije sta v nesreči, ki se je na gorenjski avtocesti zgodila okoli 13. ure, udeleženi dve vozili, med njimi eno tovorno. Zaradi nesreče na Policijski upravi Kranj voznike pozivajo, naj uporabijo izvoz Radovljica.

Na Gorenjskem je po nižinah danes že zapadlo okoli 10 centimetrov snega. Zaradi snega je tudi cesta čez prelaz Vršič, ki je ob zahtevnih snežnih razmerah običajno zaprta, trenutno prevozna le za osebna vozila z verigami, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.

Poleg gorenjske avtoceste med priključkoma Radovljica in Lesce v smeri Karavank je trenutno na Gorenjskem zaprta tudi regionalna cesta Lancovo-Radovljica, in sicer zaradi zdrsa tovornega vozila. Promet je prav tako zaradi zdrsa vozil oviran na cesti Dobro Polje-Posavec.

Policija poziva k previdnosti in udeležbi v prometu izključno z zimsko opremo. "Povsod so zimske razmere. Nenujne opravke odložite in spremljajte prometne informacije," so pozvali na Policijski upravi Kranj