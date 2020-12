Zaradi zdrsa tovornih vozil zaprti primorska avtocesta in hitra cesta Nova Gorica-Razdrto

Ljubljana, 2. decembra - Današnje sneženje že povzroča tudi večje težave v prometu. Hitra cesta Nova Gorica-Razdrto pri uvozu Vipava v smeri Razdrtega je tako zaprta zaradi zdrsa več tovornih vozil, prav je zaprta primorska avtocesta med Senožečami in Nanosom proti Kopru. Med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas.

Zaradi zimskih razmer na cestah je na mejnih prehodih Fernetiči, Starod in Jelšane prepovedan vstop v Slovenijo za tovorna vozila nad 7,5 tone. Prav tako velja zanje prepoved prometa Na cesti Soteska-Črmošnjice-Črnomelj, piše na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

Na cestah Col-Ajdovščina, Idrija-Godovič in Col-Črni Vrh-Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike, na cesti Unec-Bloška Polica-Babno Polje ter na mejnih prehodih Petrina, Babno Polje, Vinica in Metlika prav tako velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike, in sicer zaradi razmer na hrvaški strani. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Na primorski avtocesti na počivališčih Ravne in Povir iz smeri Kopra in Sežane proti Ljubljani in pred priključkom Vrhnika proti Kopru ter na vipavski hitri cesti pred priključkom Šempeter proti Razdrtemu iz prometa izločajo tovorna vozila nad 7,5 tone.

Dodatne težave povzroča burja v Vipavski dolini, zaradi česar na hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

S snegom na primorski avtocesti se sicer že aktivno spopadajo tudi Darsove plužne enote.

Kot piše na spletni strani agencije za okolje (Arso), se bo sneženje ponoči v notranjosti še nekoliko okrepilo, po nižinah Primorske pa bo deževalo. Do jutra bodo padavine oslabele in zjutraj v večjem delu države že ponehale.

Predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji bo do četrtka zjutraj lahko zapadlo več kot 25 centimetrov snega. Burja bo gradila snežne zamete, piše na spletni strani Arsa. Danes in v noči na četrtek bo ponekod na prehodu med Primorsko in Notranjsko možen tudi pojav poledice in žleda.