Nova KBM uvedla mobilno denarnico

Maribor, 2. decembra - Mobilno denarnico je za svoje komitente uvedla tudi Nova KBM. Nova storitev med drugim omogoča opravljanje brezstičnih plačil s karticami Visa v Sloveniji in tujini, dvig in polog gotovine ter vpogled v stanje na bankomatih, ki omogočajo brezstične transakcije, so sporočili iz banke.