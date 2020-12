Zaradi poledice nekaj težav in nesreč na območju Policijske uprave Celje

Celje/Muta, 2. decembra - Na območju Policijske uprave Celje, kjer je ponekod šele pred kratkim začel naletavati sneg, je bilo danes nekaj težav zaradi poledenelih vozišč. Policisti so bili doslej obveščeni o treh prometnih nesrečah z gmotno škodo, ki so se zgodile v Rogatcu, Mali Brezi in v Pečici. Na Koroškem so o poledici poročali z območja Pernic.