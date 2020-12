Policija išče moškega, ki lahko pomaga s podatki o dogajanju na četrtkovih protestih

Ljubljana, 2. decembra - Ljubljanski policisti za pomoč prosijo moškega s fotoaparatom, ki se je v času protesta v četrtek, 5. novembra, okoli 18. ure nahajal v Cankarjevi ulici v Ljubljani. Policiji bi lahko nudil koristne podatke, ki so pomembni pri preiskavi kaznivih dejanj in odkrivanju storilcev na protestih na omenjeni dan, so sporočili s policije.

Policija preiskuje okoliščine dogodkov v četrtek, 5. novembra, na Trgu republike v Ljubljani in njeni bližnji okolici. Pri tem za pomoč prosijo moškega, ki so ga posnele varnostne kamere. Svoje podatke naj posreduje policiji s klicem na telefonsko številko 041 367-463 oz. po elektronski pošti na naslov protesti.pulj@policija.si, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Na popoldanskih protestih 5. novembra se je po navedbah policije zbralo okoli 500 ljudi, med katerimi so bile tudi skupine, ki so v policiste metale pirotehniko in granitne kocke. Policija je takrat pridržala 10 oseb, poškodovanih je bilo nekaj policistov, pomoč v bolnišnici pa je moral poiskati tudi fotoreporter.