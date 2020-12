Ljubljana, 2. decembra - Dars je prejel tri ponudbe za vzpostavitev sistema elektronske vinjete, ki bo po načrtih začel delovati decembra prihodnje leto. Oddali so jih Iskratel v partnerstvu z madžarskim ARH Informatics, slovaški Skytoll in konzorcij podjetij Marand, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch. Sledi pregled prispelih ponudb.