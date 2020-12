Svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje tudi o pogojih za odpiranje gospodarstva

Ljubljana, 1. decembra - Svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje je na današnji video konferenci razpravljal o ukrepih iz nastajajočega sedmega protikoronskega zakona ter o pogojih za začetek postopnega sproščanja ukrepov in odpiranja gospodarskih dejavnosti. Člani so se strinjali, da mora do ponovnega zagona gospodarstva priti čim prej.