Opozicija kritična do Zlatkovega predčasnega izbrisa iz razvida samozaposlenih

Ljubljana, 1. decembra - V poslanskih skupinah so se odzvali na obvestilo o predčasnem izbrisu raperja Zlatka iz razvida samozaposlenih v kulturi. Po oceni Levice gre za napad na demokracijo, za LMŠ in SD je poteza ministrstva za kulturo nedopustna, Blaž Pavlin iz NSi pa je vprašal, če je Zlatko po dogodku z Milanom Krekom lahko upravičen do davkoplačevalskega denarja.