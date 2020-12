Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 12.)

Ljubljana, 1. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o prekinitvi financiranja STA in koronski statistiki v minulem dnevu. Poročale so tudi o tem, da je Slovenija Hezbolah razglasila za kriminalno teroristično organizacijo in o deflaciji pri nas, ki se je v primerjavi z oktobrom poglobila.