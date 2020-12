Ministrstvo: Dom Danice Vogrinec ni dobil soglasja za apartmajski objekt, ker stavba ni primerna

Maribor, 1. decembra - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjujejo, da Dom Danice Vogrinec Maribor ni dobil soglasja za vzpostavitev bele cone v apartmajskem objektu zato, ker za to ni dobil pozitivnega mnenja regijskega tima. Ta je ocenil, da stavba ni primerna za to, so danes sporočili z ministrstva.