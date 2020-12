Upravna enota Vrhnika od danes v novih prostorih

Ljubljana/Vrhnika, 1. decembra - Upravna enota Vrhnika, ki je vrsto let delovala v prostorih v dveh objektih, na Tržaški cesti in Cankarjevem trgu, je danes začela delovati v novih prostorih obnovljenega kompleksa stare vojašnice na Vrhniki, so danes sporočili z ministrstva za javno upravo. Okvirna vrednost investicije je znašala dobrih 1,6 milijona evrov.