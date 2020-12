Finančni ministri EU podprli razširitev evropskih pravil o davčni preglednosti na digitalne platforme

Bruselj, 1. decembra - Finančni ministri EU so danes podprli razširitev evropskih pravil o davčni preglednosti na digitalne platforme, kot so Amazon, Airbnb in Uber, tako da bi tudi te plačevale pravičen delež davkov. Načelni dogovor bodo pozneje sprejeli po pisnem postopku, saj na videokonferenci uradnih odločitev ne morejo sprejemati.