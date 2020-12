Zdravstvena kriza povečala zavedanje o pomenu vode

Ljubljana/Bled, 1. decembra - Organizatorji Blejskega vodnega festivala so danes pripravili spletni panel z naslovom Kako voda vpliva na ljudi. Kot so poudarili, je zdravstvena kriza povečala zavedanje o pomenu pitne vode. Zato predstavlja priložnost za nadaljnjo krepitev sistema oskrbe s pitno vodo, so izpostavili sodelujoči.