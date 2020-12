Ob prelomu leta: Američani na ulice v protest proti sistemskemu rasizmu

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Washington, 23. decembra - Američani so letos množično protestirali proti policijskem nasilju in rasizmu. Uboj temnopoltega Georgea Floyda je bil povod za proteste pod okriljem gibanja Črna življenja štejejo, ki se bori proti sistemskemu rasizmu. Protesti pa niso bili omejeni le na ZDA, temveč so se poleti zvrstili tudi v številnih drugih državah.