Pregled najnovejših napovedi BDP za Slovenijo

Ljubljana, 1. decembra - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je danes objavila novo oceno gibanj v slovenskem gospodarstvu. Ta upošteva tudi najnovejše zaostrene epidemiološke razmere v državi in njihove učinke, kar se pozna v slabši napovedi za gospodarsko okrevanje v letu 2021. STA objavlja posodobljeno tabelo napovedi domačih in mednarodnih ustanov.