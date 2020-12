Ob prelomu leta: Pandemija kulturo pustila brez zmagovalcev (I)

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 16. decembra - Kultura sodi med panoge, ki jih je pandemija covida-19 najbolj prizadela. Umetniki in vsi delujoči na polju kulture so med tistimi, ki so utrpeli največjo škodo, nastalo zaradi ustavitve javnega življenja. Odpovedane predstave, koncerte, nastope so, če se je dalo, preselili na splet, da ne bi izgubili občinstva.