Exxon Mobil v odpise in krčenje delovnih mest

New York, 1. decembra - Ameriški energetski velikan Exxon Mobil bo v okviru varčevalnega načrta začel knjižiti večje odpise in bo po napovedih ukinil več kot 10.000 delovnih mest. Družba se sooča z velikimi težavami zaradi izbruha novega koronavirusa, zaradi katerega je močno upadlo svetovno povpraševanje po nafti in plinu.