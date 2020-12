Fullerju zaradi dopinga šest tekem prepovedi igranja

Houston, 1. decembra - Lovilec moštva NHL Houston Texas, Will Fuller, zaradi jemanja prepovedanih poživil v ligi ne bo smel igrati na naslednjih šestih tekmah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za ekipo iz Houstona je to velik udarec, saj je Fuller v svoji peti sezoni uspešno ujel 53 podaj za pridobljenih 876 jardov in dosegel osem "touchdownov".