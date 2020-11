Vlada razrešila državno sekretarko Bregantovo, nasledila jo bo Marija Magajne

Ljubljana, 30. novembra - Vlada je danes razrešila državno sekretarko na ministrstvu za zdravje Tino Bregant in na njeno mesto imenovala Marijo Magajne, ki bo funkcijo nastopila v torek, so sporočili iz vlade. Nova državna sekretarka je specialistka epidemiologije, do zdaj pa je bila vršilka dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu.