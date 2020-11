Evropske borze v rdečem; evro s padcem, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 30. novembra - Evropske borze so se danes obarvale rdeče. Po poročanju tujih agencij so številke o novih okužbah s koronavirusom zasenčile spodbudne novice o razvoju cepiv proti covidu-19. Prav zaradi slednjih so sicer indeksi ta mesec močno zrasli, dodajajo agencije. Evro je v primerjavi z dolarjem padel, nafta pa se je pocenila.