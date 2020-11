Piranski občinski svet zavrnil imenovanje Ambrožič Verdeberjeve na čelo obalnih galerij

Portorož, 30. novembra - Piranski občinski svet je na današnji izredni seji z 12 glasovi proti in tremi za zavrnil predlog župana Đenia Zadkovića o imenovanju Mare Ambrožič Verderber za novo direktorico Obalnih galerij Piran. Prav tako so svetniki z 12 glasovi proti in 11 za zavrnili kandidata za poslovodjo Obalnega tehnološkega sklada Nika Gamulina.