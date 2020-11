Devetindvajsetletnik z goljufijami posameznike in podjetja oškodoval za 50.000 evrov

Ljubljana, 30. novembra - Konec novembra so bežigrajski policisti zaključili kriminalistično preiskavo več goljufij, za katere je osumljen 29-letnik z Gorenjske. Moški je po do zdaj zbranih podatkih v zadnjih dveh mesecih storil devet kaznivih dejanj goljufije, s katerimi je fizične osebe in posamezne poslovne subjekte skupno oškodoval za okoli 50.000 evrov.