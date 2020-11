V Občini Rače-Fram bodo denar za prireditve namenili otrokom za darila

Rače, 30. novembra - V Občini Rače-Fram so sklenili, da bodo neporabljena proračunska sredstva, ki so jih letos načrtovali za različne dogodke in prireditve, podarili otrokom. Tako bo vsak predšolski in šoloobvezni otrok s stalnim prebivališčem v tej občini upravičen do 50 evrov za nakup darila.